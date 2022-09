Dividend Growth – 2 Supercharger für dein Depot

Nun denn: Wir bleiben (immer noch) langfristig-denkend positiv gestimmt und blicken mit gesundem Optimismus der Zukunft entgegen. Daher suchen wir uns, ausgestattet mit der Leidenschaft für das unternehmerische Investieren, interessante Anlageoptionen an den schwächelnden Börsen heraus. Neben unserer Serie „ Dividenden-Aktien mit Rabatt “ unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Bewertung komplementieren wir das Bild, indem wir in der Serie „Dividend Growth – Supercharger für Dein Depot“ den Fokus auf Dividendenwachstumswerte legen.

In Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen Lage könnte ich die Einleitung aus dem letzten Update im 2. Quartal nahezu eins zu eins wiederverwenden. Da die US-Notenbank Fed gemäß ihres proklamierten restriktiveren Kurses die Zinsschraube Schritt für Schritt anzieht, kennt das Zinsniveau nur eine Richtung. Nun gesellt sich aus der Eurozone die bis dato zurückhaltende EZB dazu und ließ mit einer Rekordanhebung des Notenbankzinssatzes der Rhetorik Taten folgen. Das Umfeld aus rezessiver Entwicklung auf makroökonomischer Ebene in Kombination mit einer anhaltend hohen Inflation bleibt herausfordernd und gleichzeitig komplex für uns Privatanleger. Mittlerweile erhält der Themenkreis dermaßen Prominenz, sodass sich darüber in einer allgemein bekannten Talk-Show publikumswirksam „diskutieren“ lässt…

