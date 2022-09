Family Office Lennertz & Co. führt Finanzierungsrunde bei brillen.de an / Series-B Finanzierungsrunde für weitere Expansion

Hamburg (ots) - Ein vom Hamburger Family Office Lennertz & Co. initiierter

Private-Equity-Fonds übernimmt eine Minderheitsbeteiligung an der SuperVista AG,

die in Deutschland unter der Marke "brillen.de" auftritt. Lennertz & Co. sowie

einige der SuperVista-Gründer und -Mitarbeiter beteiligen sich an der aktuellen

Finanzierungsrunde in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags.



Das Brandenburger Unternehmen vereint mit seinem einzigartigen digitalen Konzept

die Kosteneffizienz eines Online-Anbieters mit dem notwendigen Kundenservice der

traditionellen Optiker-Geschäfte. Den Partner-Optikern im Netzwerk wird so

ermöglicht, sich gegen die Konkurrenz der großen Optik-Filialisten und den

reinen Online-Anbietern zu behaupten.





Dabei basiert das SuperVista-Konzept auf einer engen Verzahnung von Online undOffline, das auf der starken Kundengewinnung durch Online-Marketing beigrößtmöglicher Digitalisierung, beginnend vom Angebot von Brillen, über derenProduktion bis zur Übergabe an den Kunden vor Ort, aufbaut. Kosten desZwischenhandels entfallen gänzlich. Mittlerweile umfasst das Netzwerk vonPartner-Optikern 7 Länder mit über 1.700 Geschäften inklusive der eigenenStores. Der Umsatz der SuperVista-Gruppe lag zuletzt bei über EUR 200 Millionenund wächst im Gegensatz zur Branche weiterhin."Das SuperVista-Geschäftsmodell ist der Beweis wie Disruption in einer Branchefunktioniert, in diesem Fall im fruchtbaren Miteinander mit den vielenPartnern-Optikern vor Ort", sagt Philipp Lennertz, geschäftsführenderGesellschafter von Lennertz & Co. "Wir freuen uns, in der aktuellenFinanzierungsrunde wieder die Möglichkeit zu haben, uns an dieser großartigenWachstumsstory beteiligen zu können."Lennertz & Co. war bereits in einer früheren Phase an der SuperVista AGbeteiligt und hatte im Jahr 2016 seine Anteile an die US-Investmentfirma TCVveräußert, dem heutigen Ankerinvestor von SuperVista.Matthias Kamppeter, Gründer von brillen.de: "Unser einzigartiges Geschäftsmodellund die Positionierung als Discounter der Augenoptikbranche beweist sich seitmittlerweile 10 Jahren als erfolgreiches Konzept, sich gegen die großenMitbewerber abzugrenzen. Die aktuelle Kapitalerhöhung ermöglicht uns denweiteren Ausbau unseres Netzwerks aus Partner-Optikern und eigenen Filialen inganz Europa."Über Lennertz & Co.Als unternehmerisch agierendes und inhabergeführtes Family Office ist Lennertz &Co. ausschließlich auf den Erfolg der Investments seiner Mandanten fokussiert.Die Investitionsempfehlungen stehen im Einklang mit der persönlichen Präferenzder Mandanten. Dabei profitieren diese von der Unabhängigkeit von Lennertz & Co.und der Exklusivität der Anlagemöglichkeiten.Lennertz & Co. verfügt zudem über eine Vielzahl von Erlaubnistatbeständen derBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und unterliegt damitzahlreichen qualitativen und quantitativen Anforderungen sowohl der BaFin alsauch der Deutschen Bundesbank.Lennertz & Co. teilt den Anspruch seiner Mandanten an schnelle, profunde undsichere Entscheidungen. Um die sich bietenden Opportunitäten im Segment Venture-und Growth Capital, Private Equity und Blockchain für seine Mandanten eingehendzu prüfen, steht Lennertz & Co. ein kompetentes Team zur Verfügung, das auf einejahrzehntelange Erfahrung zurückblicken kann. Zudem besteht der Beirat ausnamhaften Industrie-, Venture Capital- und Private-Equity-Experten wie etwaProf. Dr. Heinrich von Pierer, Prof. Dr. Klaus Wucherer, Stefan Theis, DanielThung, Daniel Milleg und Florian Heinemann.Über brillen.debrillen.de ist die deutsche Marke des internationalen Omnichannel-UnternehmensSuperVista AG, das bekannt ist für die Produktion und den Verkauf vonGleitsicht- und Einstärken-Brillen in hoher Qualität zu niedrigen Preisen.Das Unternehmen startete 2012 in Deutschland mit 12 Mitarbeitern, einigenwenigen Partner-Optikern und einem Umsatz von unter EUR 1 Million. Heutearbeiten für den Hybrid-Optiker über 1.300 eigene Mitarbeiter in mehr als 1.700angeschlossenen oder eigenen Optik-Geschäften in derzeit sieben Ländern miteinem Umsatz von mehr als EUR 200 Millionen (2021). Die größten Märkte sindSpanien und Italien vor Polen und dem Vereinigten Königreich.Pressekontakt:Lennertz & Co. GmbHDüsternstraße 1020355 HamburgTel.: +49 40 210 91 33-45Fax: +49 40 210 91 33-21E-Mail: mailto:pr@lennertz.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/141526/5325109OTS: Lennertz & Co. GmbH