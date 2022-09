Zahl der Zombie-Unternehmen nimmt weiter zu und diese gefährden das Vertrauen in den Kapitalmarkt

Düsseldorf (ots) - Die steigende Zahl an Zombie-Unternehmen macht deutlich, dass

grundsätzlich Kapital-Fehlallokationen im Markt herrschen, die erhebliche

Verlustrisiken für Kapitalgeber beinhalten. Im Vergleich zu 2021 steigt die Zahl

der Zombie-Unternehmen um 10% auf nun nahezu 2.000 Unternehmen, wie eine

Kearney-Analyse zeigt. Insbesondere der Mittelstand ist betroffen. In Anbetracht

der steigenden Zinsen ist die Existenz vieler Unternehmen, vor allem in Europa,

bedroht.



Weltweit gibt es immer mehr Unternehmen, die drei Jahre in Folge nicht in der

Lage sind, mit ihrem operativen Ergebnis die laufenden Zinsverbindlichkeiten zu

decken und insofern über kein funktionierendes Geschäftsmodell verfügen - so

genannte Zombie-Unternehmen. Im Vergleich zur letztjährigen Studie steigt deren

Anzahl um 10% auf nun nahezu 2.000 Unternehmen. Das zeigt eine aktuelle Analyse

der Unternehmensberatung Kearney, für die die Studienautoren auf zirka 4,5

Millionen Datensätze von etwa 70.000 börsennotierten Unternehmen aus 154

Branchen und 152 Ländern zurückgegriffen haben.