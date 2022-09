Explodierende Gehälter als Folge von Fachkräftemangel und Inflation - wie sich Unternehmen mit einer durchdachten Finanzplanung dafür rüsten (FOTO)

Hannover (ots) - In Zeiten der Personalnot wird jede Fachkraft gebraucht -

allerdings zu hohen Preisen. Die anhaltende Inflation drängt viele Arbeitnehmer

dazu, hohe Gehaltsforderungen zu stellen. "Arbeitgeber geraten zunehmend in eine

Zwickmühle: Sie wollen ihre Fachkräfte binden, haben Gehaltserhöhungen in ihrem

Finanzplan allerdings nicht berücksichtigt. Schlimmstenfalls wandern die so

dringend benötigten Fachkräfte dann ab", sagt Robert Giebenrath.



Er ist Geschäftsführer der RG Finance GmbH und übernimmt als externer CFO, Chief

Financial Officer, den finanzstrategischen Bereich seiner Geschäftskunden. Im

Folgenden zeigt er auf, wie Unternehmen ihre Finanzplanung aufstellen sollten,

um auf die Forderungen ihrer Arbeitnehmer eingehen zu können.