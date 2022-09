Ørsted schließt den Erwerb des deutsch-französischen Wind- und PV-Projektentwicklers Ostwind ab (FOTO)

Hamburg/Regensburg (ots) - Ørsted hat den Erwerb von 100% der Anteile an der

Ostwind Erneuerbare Energien GmbH, Ostwindpark Rotmainquelle GmbH & Co. KG,

Ostwind International S.A.S. und Ostwind Engineering S.A.S. abgeschlossen. Die

vor 30 Jahren gegründete Unternehmensgruppe Ostwind ist eine Pionierin auf dem

Gebiet der Onshore-Windenergie. Mit mehr als 1 Gigawatt installierten

Erzeugungskapazitäten gehört sie heute zu den renommierten Unternehmen auf dem

Gebiet der Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Windparks in

Deutschland und Frankreich. Zusätzlich entwickelt Ostwind gezielt

Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Deutschland und Frankreich und gehört nun zur

Ørsted Unternehmensgruppe.



Damit ist für Ørsted der Einstieg in die wachsenden Onshore-Märkte in

Deutschland und Frankreich gesichert und erweitert die Präsenz in Europa

erheblich. Mit Übernahme des Onshore-Windkraftunternehmens Brookfield Renewable

in Irland und Großbritannien im Jahr 2021 und dem jüngsten Eintritt in den

spanischen Onshore-Markt ist nunmehr auch dieser Unternehmensbereich in vier der

größten Wachstumsmärkte in Europa präsent. Insgesamt 115 erfahrene

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an neun Standorten in Deutschland und

Frankreich vertreten.