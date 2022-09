Umwelt- und Klimakrise belastet deutsche Unternehmen massiv

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Bei ihren Bemühungen für mehr Umwelt- und Klimaschutz haben vieleUnternehmen Nachholbedarf. Bremsfaktoren sind hohe Kosten, fehlende Ressourcenund Konjunktursorgen. Wirtschaft fordert stärkere gesetzliche Regulierung undwünscht sich unabhängige Prüfung von Umweltvorgaben. TÜV-Verband legt Studie zuNachhaltigkeit in der deutschen Wirtschaft vor. TÜV Sustainability Conference inBerlin.Niedrige Flusspegelstände, großflächige Waldbrände oder Extremwetterlagen mitSturmfluten oder Dürren: Die Folgen der Umwelt- und Klimakrise belasten diedeutsche Wirtschaft schon jetzt massiv. 65 Prozent der Unternehmen leiden untereinem zunehmenden Material- und Rohstoffmangel und 61 Prozent unter Störungen inihren Lieferketten. 38 Prozent der Unternehmen beobachten, dass sich dieNachfrage ihrer Kund:innen verändert und 22 Prozent geben an, dass ganze Märktefür bestimmte Produkte oder Dienstleistungen wegbrechen. Und auch in Zukunfterwarten fast vier von fünf Unternehmen Schäden als Folge der Umwelt- undKlimakrise (79 Prozent). Das hat eine repräsentative Ipsos-Umfrage im Auftragdes TÜV-Verbands unter 504 Unternehmen ab 25 Mitarbeitenden ergeben. "DieUnternehmen in Deutschland spüren die negativen Folgen der Umwelt- undKlimakrise schon heute massiv", sagte Prof. Axel Stepken, Präsident desTÜV-Verbands, bei Vorstellung der Studienergebnisse. "Trotzdem hinken vieleUnternehmen bei den eigenen Bemühungen für mehr Umwelt- und Klimaschutzhinterher." Das gelte vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen(KMU). Größte Bremsfaktoren für mehr Nachhaltigkeit sind hohe Kosten (61Prozent), ein schwer absehbarer Nutzen (56 Prozent), der hohe organisatorischeAufwand (47 Prozent) und fehlende personelle Ressourcen (47 Prozent). Diederzeit unsichere gesamtwirtschaftliche Lage nennen 46 Prozent. Unterstützungerwarten die Unternehmen von der Politik. 73 Prozent fordern, dass die nationaleund internationale Politik Verantwortung für die Lösung der globalen Umwelt- undKlimaprobleme übernimmt. Erst an zweiter und dritter Stellen folgen dieWirtschaft (39 Prozent) und die Verbraucher:innen (31 Prozent). Aus Sicht desTÜV-Verbands muss jetzt vor allem die EU-Gesetzgebung rund um den "Green Deal"so schnell wie möglich auf den Weg gebracht werden, um den Klimawandel zubremsen und Umweltschäden zu verringern.Laut den Ergebnissen der Studie tun sich viele Unternehmen beim Umwelt- undKlimaschutz noch immer schwer, vor allem KMU. Bisher haben erst 54 Prozent eine