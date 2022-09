Adieu, gelber Schein/2023 wird es für Arbeitgeber ernst (FOTO)

München (ots) - Zum 1. Januar 2023 wird der elektronische Abruf der Daten zur

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für alle Arbeitgeber de facto verpflichtend.

Alle Unternehmen, die bei einer Krankenkasse gesetzlich versicherte

Mitarbeitende beschäftigen, müssen sich spätestens bis zum Jahreswechsel darauf

vorbereiten. Drei Aufgaben stehen an: Zugänge sichern, Prozesse prüfen,

Mitarbeitende informieren.



Nach einer längeren Übergangsphase wird es zum Jahreswechsel 2022/2023 ernst.

Schon seit Anfang 2022 übermitteln Ärztinnen und Ärzte die

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen digital an die Krankenkassen. Dadurch ist die

Papierbescheinigung für die Krankenkasse entfallen. Die erkrankten

Mitarbeitenden müssen jedoch weiterhin eine Bestätigung in Papierform an ihren

Arbeitgeber weiterleiten. Von 2023 an soll auch dieser Schritt entfallen.

Arbeitgeber rufen die für sie bestimmten Daten stattdessen elektronisch bei den

Krankenkassen ab.