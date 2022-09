Wooga wächst weiter Casual Game June's Journey erreicht über 500 Mio. US-Dollar "Lifetime-Umsatz" - über 100 neue Mitarbeitende in zwei Jahren

Berlin (ots) - Wooga® (https://www.wooga.com/) , der in Berlin ansässige

Spieleentwickler, der zur Playtika® (https://www.playtika.com/) -Markenfamilie

gehört, feiert heute den kürzlich erreichten Meilenstein von 500 Millionen

US-Dollar Lifetime-Umsatz* seines größten Spiels June's Journey®

(https://www.wooga.com/games/junes-journey) , dem weltweit umsatzstärksten

Wimmelbildspiel**.



"Wooga war vor vier Jahren eines der ersten Spieleunternehmen, das sich auf

story-getriebene Casual Games konzentrierte. Seitdem sind wir stolz darauf, mit

dem wachsenden weltweiten Erfolg von June's Journey zu einem der Branchenführer

in dieser Kategorie geworden zu sein", so Nai Chang

(http://linkedin.com/in/naichang) , Managing Director bei Wooga seit 2020. "Wir

haben ein starkes Fundament im Bereich der story-getriebenen Casual Games, das

es uns erlaubt, die Grenzen dieser Kategorie zu verschieben und unseren

Spielerinnen und Spielern fesselnde Geschichten zu bieten, deren Erzählungen sie

durch ihr eigenes Handeln vorantreiben."