DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 54 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray kappte die Ergebnisschätzungen für 2022 um 62 Prozent nach der jüngsten Gewinnwarnung. Für die Folgejahre schraubte er die Erwartungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie im Schnitt um 35 Prozent zurück. Es werde wohl einige Quartale brauchen, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2022 / 06:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,19 % auf 21,64EUR erreicht.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m