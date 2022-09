Araclon Biotech erhält CE-Kennzeichnung für Tests zur Diagnose von Alzheimer im Frühstadium

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Zaragoza, Spanien (ots) -- ABtest-MS und ABtest-IA sind die ersten Tests, die von einem spanischenUnternehmen für die Messung von Amyloidpeptiden im Blut entwickelt wurden, umdas Risiko einer Alzheimer-Erkrankung zu bewerten. Die CE-Kennzeichnung giltin allen Ländern der Europäischen Union sowie in Island, Liechtenstein undNorwegen.- Mittels Massenspektrometrie (ABtest-MS) und ELISA (ABtest-IA) können beideTests Aß40- und Aß42-Proteine in biologischen Proben quantifizieren. BeideProteine werden mit dem Risiko, an Alzheimer zu erkranken, in Verbindunggebracht.- Beide Tests sind derzeit über den ABtestService(https://www.araclon.com/en/abtest-service-2/) in einer Forschungsumgebungverfügbar: ABtest-MS für Plasmaproben und ABtest-IA für Plasma undZerebrospinalflüssigkeit (CSF).- Der Erhalt der CE-Kennzeichnung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zurAufnahme von ABtest-MS und ABtest-IA in die klinische Routine für die künftigeAlzheimer-Diagnose, da sie ein zuverlässiges, minimalinvasives, hochflexiblesund kosteneffizientes Nachweisverfahren unter Verwendung von Plasmaprobendarstellen.Araclon Biotech, ein Unternehmen der Grifols-Gruppe, das sich der Erforschungund Entwicklung von Therapien und Diagnosemethoden für die Alzheimer-Krankheit(AD) widmet, hat die CE-Kennzeichnung für seine beiden diagnostischen Tests imFrühstadium, ABtest-MS und ABtest-IA, erhalten. Beide Tests sind in der Lage,die Proteine Aß40 und Aß42 zu quantifizieren, deren Anhäufung im Gehirn alserste pathologische Veränderung im Zusammenhang mit Alzheimer gilt[1]. ABtest-IAermöglicht auch ihre Quantifizierung in der Zerebrospinalflüssigkeit (CSF).ABtest-MS und ABtest-IA sind die ersten von einem spanischen Unternehmenentwickelten Alzheimer-Risikotests, die das CE-Zeichen erhalten haben, das inallen Ländern der Europäischen Union sowie in Island, Liechtenstein und Norwegengilt. Die Zertifizierung ist ein Schritt nach vorn für Araclon Biotech, dessenZiel es ist, die Tests in die klinische Routinepraxis für die künftigeAlzheimer-Diagnose einzubinden.Bei der Anwendung bei Plasmaproben tragen die Tests durch eine schnelle,zuverlässige und minimalinvasive Methode, die weniger kostspielig ist alsAlternativen, zur Diagnose bei. Zudem könnte die Verwendung dieser Plasmatestsals Vorscreening-Instrumente (Triage) die Rekrutierung für klinische Studien fürneue Behandlungen erheblich beschleunigen und die Kosten senken."Der Erhalt der CE-Kennzeichnung für unsere Alzheimer-Frühdiagnosetests