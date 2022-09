Liberty Defense beginnt mit Betatests mit Maryland Stadium Authority und den Baltimore Orioles im Camden Yards Sports Complex

Baltimore (Maryland) und Wilmington (Massachusetts, USA), 20. September 2022 – Liberty Defense Holdings Ltd. („Liberty“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: SCAN, OTCQB: LDDFF, Frankfurt: LD2A), ein führender Technologieanbieter von Erkennungslösungen für versteckte Waffen und Bedrohungen, freut sich bekannt zu geben, dass HEXWAVE am Standort der Maryland Stadium Authority (MSA) im Camden Yards Sports Complex in der Stadt Baltimore Betatests unterzogen wird.