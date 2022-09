Fiat Chrysler steht im Abgasskandal vor Verurteilung am OLG Celle

Lahr (ots) - Im Diesel-Abgasskandal von Fiat Chrysler Automobiles (FCA/jetzt:

Stellantis) schlägt sich das nächste Oberlandesgericht auf die Seite der

Verbraucher: Die Berufungsinstanz Celle macht in einem Hinweisbeschluss vom 1.

September 2022 deutlich, dass das sittenwidrige Handeln gemäß §826 BGB von FCA

ganz offensichtlich ist. Mit Hilfe einer Zeitschaltuhr manipuliert die

Motorsteuerung die Abgasreinigung und schaltet sie nach knapp 22 Minuten ab (Az.

7 U 274/22). Die Chancen auf Schadensersatz sind durch die Äußerungen am OLG

Celle enorm gestiegen. Auch andere Berufungsgerichte wollen FCA zu

Schadensersatz verurteilen. Dr. Stoll & Sauer rät Verbrauchern zur Beratung im

kostenlosen Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzlei

gehört zu den führenden im Abgasskandal.



OLG Celle im Fiat-Abgasskandal vor wegweisendem Urteil





Nachdem bereits etliche Landgerichte Besitzern von Wohnmobilen Schadensersatzzugesprochen haben, äußern sich auch zunehmend die Oberlandesgerichte imAbgasskandal von Fiat Chrysler verbraucherfreundlich. Das OLG Köln hatte bereitsAnfang des Jahres eine Verurteilung von FCA angekündigt. Bei sechs weiterenVerfahren am OLG München stehen ebenfalls verbraucherfreundliche Urteile an. Am3. August 2022 kündigte der 36. Senat in einem Verfahren der Kanzlei Dr. Stoll &Sauer eine Verurteilung an. FCA hat aus Sicht des Gerichts eine unzulässigeAbschalteinrichtung im Wohnmobil Boxstar 600 Solution 4 von Knaus verbaut unddamit steht dem Kläger Schadensersatz zu. Und jetzt kommt auch noch das OLGCelle hinzu. In dem von der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer geführtem Verfahren istfür den 7. Senat offensichtlich, dass "die die Sittenwidrigkeit begründendenUmstände offen zutage" liegen. Hier kurz die Ausgangslage in den WoMo-Verfahren:- Die vom Abgasskandal betroffenen Wohnmobile verfügen in der Regel überfolgende Ausstattung: Fiat Ducato, 2,3-Liter-Motor, 96 bis 180 PS, Euro 5boder 6b. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Wohnmobil der MarkeBürstner. Das Modell Elegance i 745 verfügt über einen 2,3-Liter-Motor mit 150PS der Abgasnorm Euro 5b. Motorkennung: F1AE3481E. Der Kläger erwarb das WoMoim November 2020 gebraucht für 73.080 Euro.- Der Kläger verlangt von FCA eine Kaufpreisminderung mindestens in Höhe von 25Prozent. Bei diesem sogenannten kleinen Schadensersatz kann der Kläger seinWoMo behalten. Andere Verbraucher fordern von FCA die Rücknahme des Fahrzeugssowie die Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung.Bei Neufahrzeugen, die noch in der Gewährleistung sind, besteht die Klage aufNeulieferung eines mangelfreien Wohnmobils.