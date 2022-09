Die weltweit größte Studie aller Zeiten zeigt, dass die Nachfrage der Verbraucher nach mehr Nachrichten über Religion und Glauben hoch ist, aber auch, dass Journalisten und Redakteure sich dagegen sträuben

New York (ots/PRNewswire) - Die bisher größte Global Faith and Media Study, die

sich mit der Darstellung von Glauben und Religion in den Medien befasst, wird

heute vorgestellt. Sie zeigt, dass weltweit eine starke Nachfrage nach mehr

Berichterstattung über den Glauben besteht, obwohl Journalisten und Redakteure

zugeben, dass die Berichterstattung über diese Themen in den Redaktionen kaum

gefördert wird.



Die Studie erfasst die Ansichten von 9.000 Weltbürgern sowie von Journalisten

und Redakteuren in 18 Ländern, die über die wichtigsten Religionen der Welt

berichten. Die Untersuchung wurde von der Faith and Media Initiative (FAMI) (htt

ps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3650364-1&h=1621471590&u=https%3A%2F%2Fc212.net

%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3650364-1%26h%3D1540658089%26u%3Dhttps%253

A%252F%252Fwww.faithandmedia.com%26a%3DFaith%2Band%2BMedia%2BInitiative%2B(FAMI)

&a=Faith+and+Media+Initiative+(FAMI)) in Auftrag gegeben und vom globalen

Marktforschungsunternehmen HarrisX durchgeführt.