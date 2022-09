Großes Zuschauerinteresse an der Queen-Beisetzung - ARD und ZDF stark

BERLIN (dpa-AFX) - Das Staatsbegräbnis für die britische Königin Elizabeth II. hat am Montag schon tagsüber so viele Menschen vor die Mattscheibe gelockt wie sonst eher abends zur besten Sendezeit. "Besonders die öffentlich-rechtlichen Kanäle konnten hier punkten", erläuterte am Dienstag die Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, Kerstin Niederauer-Kopf, der dpa in Berlin.

Die lange Live-Strecke "Trauerfeier für die Queen" im Ersten von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr schalteten im Schnitt 2,91 Millionen Zuschauer (28,7 Prozent) ein. Das markiere "angesichts der Länge der Sendung von siebeneinhalb Stunden einen besonders hohen Wert", betonte die AGF-Expertin. Zur Einordnung: Alles in allem hätten 11,54 Millionen Leute hinein gezappt und mindestens eine Minute im Ersten zugeguckt.