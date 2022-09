Vivien Schaible So kommen Unternehmen aktiv zu neuen Mitarbeitern und bieten dem Fachkräftemangel die Stirn (FOTO)

Oberreichenbach (ots) - Vivien Schaible ist eine erfahrene Expertin auf dem

Gebiet der Mitarbeitergewinnung. Als Gründerin und Geschäftsführerin der

RecruitingFabrik unterstützt sie Unternehmen aus dem Handwerk und der Industrie

dabei, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Sie kommt selbst aus der Branche

und weiß, wie Betriebe potenzielle Bewerber ansprechen müssen.



Für viele Unternehmen im Handwerk und in der Industrie ist der Fachkräftemangel

ein zunehmendes Problem. Auf dem Bewerbermarkt sind kaum Interessenten zu

finden, Stellenanzeigen in entsprechenden Onlineportalen oder in der Zeitung

bringen nicht den gewünschten Erfolg. Dabei ist der Arbeitsmarkt gar nicht so

leer gefegt, wie viele annehmen, sagt Vivien Schaible. Die Inhaberin der

RecruitingFabrik weiß, wie Firmen auch unter den heutigen Bedingungen hoch

qualifizierte Fachkräfte einstellen können. Entscheidend ist, dass die

Unternehmen selbst aktiv werden. Gerne zeigt die Expertin im Folgenden, welche

Wege Betriebe gehen müssen, um geeignetes Personal zu finden.