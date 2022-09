Therabody festigt seine Position als Marktführer mit der Einführung von acht neuen innovativen Produkten

LOS ANGELES, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Therabody, der globale Pionier in der Wellness-Technologie, gibt heute den Abschluss seiner Wachstums-Equity-Runde mit einer Gesamtfinanzierung in Höhe von 165 Millionen US-Dollar bekannt und führt zudem acht neue Produkte ein, die die Marke auf Ganzkörper-Wellness mit nachgewiesenen Vorteilen in den Bereichen Leistung, Schmerz, Stress und Schlaf erweitern.

Angeführt von der Private-Equity-Firma North Castle Partners, LLC, umfasst die Kapitalerhöhung auch bestehende Investoren wie Kevin Harts HartBeat Ventures, LLC und Aaron Rodgers' Rx3 Ventures. Therabody wird das Kapital nutzen, um weiterhin in Innovationen in den Bereichen Hardware, Software, Dienstleistungen - einschließlich der Ganzkörper-Wellnesszentren, den Therabody Resets - und digitale Inhalte zu investieren. Mit dieser einzigartigen Kombination von Angeboten will Therabody die Verbraucher inspirieren und befähigen, ihren Geist und Körper in Bewegung zu halten.

"Therabody ist der führende Anbieter von Massagepistolen und wir freuen uns sehr, mit Ben und seinem Team zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen für die Selfcare zu entwickeln, die ein gesundes und aktives Leben fördern", sagte Alison Minter, Managing Partner bei North Castle Partners. "Als Vorreiter in dieser Sparte und dominierende Premium-Marke hat Therabody seine Fähigkeit bewiesen, die Grenzen der Wellness-Technologie mit einer Hochgeschwindigkeitsstrategie für die Produkteinführung, insbesondere im letzten Jahr, zu verschieben."

Therabodys Vorzeigegerät, die Theragun, ist das meistverkaufte Massagegerät in seiner Preisklasse und hatte in den letzten 12 Monaten einen Marktanteil von 71 % in den USA, wie die NPD Group ermittelt hat. Die dominante Marktposition von Therabody hat sich auch in finanziellem Erfolg niedergeschlagen: Zwischen 2018 und 2021 hat sich der Umsatz um mehr als das 13-fache erhöht. Im Februar 2021 schloss Therabody seine erste Kapitalerhöhung ab und füllte seine prominente Investorenliste mit Athleten, Finanzsponsoren, Kulturschaffenden und anderen Berühmtheiten.