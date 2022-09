NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel angesichts eines angehobenen Umsatzziels auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Dass die Prognose für die operative Marge und den Gewinn je Aktie unverändert blieb, reflektiere wahrscheinlich die Ungewissheit bei den Produktions- und Energiekosten bis zum Ende des Jahres, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern habe außerdem seine mittel- bis langfristigen Ambitionen mit einer neuen Berichtsstruktur bestätigt./tih/bek

Die Henkel VZ Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,44 % auf 61,68EUR erreicht.



