FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für die Sixt-Stammaktien von 165 auf 140 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Stephan Bauer hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie die diesjährige Schätzung für den Vorsteuergewinn an wegen diverser Einflussfaktoren, darunter das Nachfrage- und Preisumfeld für Mietwagen und Rückenwind durch den US-Dollar. Das Kursziel kürzte er aber wegen der Annahme höherer Kapitalkosten und eines moderateren mittelfristigen Wachstums./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 07:55 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2022 / 07:55 / CEST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Sixt Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +3,20 % auf 93,40EUR erreicht.