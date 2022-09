Wirtschaft Union will im Bundestag über Laufzeitverlängerung abstimmen lassen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundestagfraktion von CDU und CSU will im Parlament über eine Laufzeitverlängerung für die verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke abstimmen lassen und bringt dafür noch in dieser Woche einen Gesetzentwurf zur Änderung des Atomgesetzes ein. Das sagte CDU-Chef Friedrich Merz am Dienstag.



"Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat sich die Energieversorgungssituation in Deutschland erheblich zugespitzt", heißt es in dem Entwurf, über den die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten. Ausufernde Strompreise sowie eine nicht zu jedem Zeitpunkt gegebene Versorgungssicherheit stellten eine "große Gefahr" für die wirtschaftliche Prosperität dar, weshalb eine Ausweitung des Stromangebots und der inländischen Stromproduktion "zwingend erforderlich" sei. "Neben einem massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien ist ein zeitlich begrenzter Weiterbetrieb der sich noch im Betrieb befindenden Kernkraftwerke in Deutschland in der aktuellen Krisensituation das Mittel der Wahl", so der Gesetzentwurf weiter.