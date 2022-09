JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für den Cartier-Mutterkonzern Richemont nach Marktdaten für Schweizer Uhren auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Die Exporte seien im August wertmäßig um 15 Prozent gestiegen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Vor allem die Märkte in den USA und China hätten an ihre Stärke angeknüpft./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 07:44 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2022 / 07:48 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Plus von +0,71 % auf 106,0EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m