Fachgespräche, Pitches, Get-together Die NHW auf der EXPO REAL 2022

Frankfurt am Main (ots) - Es ist wieder soweit: Vom 4. bis 6. Oktober trifft

sich die Immobilienbranche auf der EXPO REAL 2022 in München. Am Stand 440 in

Halle C1 präsentiert sich die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte |

Wohnstadt (NHW) mit ihren Marken ProjektStadt und hubitation sowie der

Tochtergesellschaft Bauland-Offensive Hessen GmbH. Als Mitaussteller ist die

Initiative Wohnen.2050 dabei.



2020 pausierte die EXPO REAL wegen der Pandemie, 2021 war eine eingeschränkte

Präsenz unter strengen Hygieneauflagen möglich. In diesem Jahr startet die Messe

neu durch - und die NHW ist dabei. Rund 30 Mitarbeitende freuen sich auf

Besucher:innen und spannende Diskussionen am rundum erneuerten Messestand, der -

offener und einladender - mehr Platz für Begegnungen und Gespräche bietet. Die

Bühne stellt als Mittelpunkt eine würdige Kulisse für die Veranstaltungen dar.