BERENBERG stuft Covestro auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Covestro nach einer Präsentation des Vorstands auf einer Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Konzernchef habe ein kurzfristig eher gedämpftes Stimmungsbild vermittelt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gegenwind komme etwa von den steigenden Kosten für Energie, weshalb der Kunststoffkonzern womöglich nur das untere Ende seiner Gewinnziele (Ebitda) für das Jahr 2022 erreichen könnte./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 07:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,12 % auf 29,94EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m