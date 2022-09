Seite 2 ► Seite 1 von 2

Vaduz (ots) - Jörg Haupt ist Finanzdienstleistungsexperte und BusinessDevelopment Manager der Calidris Fintech, die einem breiten Publikum Lösungenzur Nutzung digitaler Vermögenswerte bietet. Hier verrät er, worauf es im Umgangmit dieser Anlageform der Zukunft ankommt.Derzeit rechnen Experten in den kommenden Jahren mit einem enormen Wachstum imBereich digitaler Vermögenswerte. Sie sind sicher, dass hier gerade einMilliardenmarkt entsteht. "Neue Assets wie Kryptowährungen, Security-Token oderauf einer Blockchain basierende Wertpapiere bieten vielfältigeErtragsmöglichkeiten", sagt Jörg Haupt von der Calidris Fintech. In letzter Zeitwurden wichtige regulatorische Entscheidungen getroffen, die eine Öffnung desMarktes für viele Anleger ermöglichen. Somit wird es für Investoren immerinteressanter, neben klassischen Anlagen auch in digitale Vermögenswerte zudiversifizieren. Doch wo sich Chancen auf neuen Anlagemärkten auftun, entstehenauch neue Risiken. Die Dynamik zieht Trittbrettfahrer an, die von der Kraft desNeuen profitieren wollen. Nicht zwangsläufig haben sie dabei das Wohl derAnleger im Fokus. Diese Feststellung macht Jörg Haupt immer wieder. Diefolgenden fünf Tipps sollen Anlegern helfen, Anlageentscheidungen besonnener zutreffen und von den Chancen zu profitieren.1. Verstehen und prüfenDer Erfolg von Unternehmen oder Projekten hängt von der Werthaltigkeit desGeschäftsmodells und dessen Umsetzung ab. Anleger müssen daher herausfinden, wiedie Wertschöpfung entsteht und darauf achten, dass sich die Leistung auf demMarkt etabliert. Wichtig für Investoren ist zu prüfen, ob das jeweiligeUnternehmen auch tatsächlich das umsetzt, was es sagt. Dabei ist es essenziell,dass Anleger verstehen, woran sie sich bei einer Investition beteiligen und wassie damit erwerben. Die Investition sollte stets einen klaren Bezug zu einemrealen Wert haben, wie es bei Security-Token der Fall ist. Wichtig ist auch,leere Versprechungen zu erkennen und sich davon nicht blenden zu lassen. Einegenaue Analyse hilft, die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen.2. DiversifikationEine einzelne Investition darf kein zu starkes Gewicht im Rahmen derAnlagestrategie ausmachen. Digitale Vermögenswerte sind dabei ein Teil einerDiversifikationsstrategie. Ideal ist es, wenn die Beteiligung am Projekt oderUnternehmen den Effekt der breiten Streuung von Kapital erweitert. Dies giltauch für Anleger, die in Kryptowährungen investieren wollen. Gerade für Anfängerist es sinnvoll, auf eine diversifizierte Anlagestrategie zu setzen. Schließlich