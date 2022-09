Die Ukraine reagierte gelassen. "Weder die Pseudoreferenden noch die hybride Mobilmachung werden etwas ändern", schrieb Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Ukraine werde weiter ihr Gebiet befreien, egal, was in Russland gesagt werde.

KIEW (dpa-AFX) - Russland versucht angesichts der ukrainischen Offensive die international nicht anerkannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk im Osten des Landes sowie das Gebiet Cherson im Süden durch Scheinreferenden an sich zu binden. Noch in dieser Woche solle die Bevölkerung über einen Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen, teilten die Regionen am Dienstag mit.

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich angesichts der Funde Hunderter Leichen in der Ukraine besorgt gezeigt. "Die jüngsten Berichte über Grabstätten in Isjum sind äußerst beunruhigend", sagte Guterres zum Auftakt der 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der sich zuletzt an die Seite Moskau gestellt hatte, forderte die Rückgabe der von Russland besetzten Gebiete an die Ukraine.

"Volksrepubliken" und Region Saporischschja vor Scheinreferenden

Die Scheinreferenden, die weder von der Ukraine noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden, sollen den Angaben zufolge vom 23. bis 27. September abgehalten werden. Sie sollen auch im besetzten Teil der südukrainischen Region Saporischschja statfinden, wie die russische Militärverwaltung mitteilte. In der Region liegt auch das besetzte AKW Saporischschja. Die gleichnamige Gebietshauptstadt mit vor dem Krieg rund 700 000 Einwohnern kontrollieren hingegen ukrainische Truppen.

Erdogan fordert Rückgabe besetzter Gebiet an Ukraine



"Wenn in der Ukraine ein Frieden hergestellt werden soll, wird natürlich die Rückgabe des besetzten Landes wirklich wichtig. Das wird erwartet", sagte Erdogan in einem vom US-Sender PBS am Montagabend veröffentlichten Interview. Genauso müsse die von Russland annektierte Halbinsel Krim an die Ukraine zurückgegeben werden. Russland hat nach seinem Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar große Gebiete im Süden und Osten des Landes erobert. Ankara hat bereits in der Vergangenheit die Annexion der Krim 2014 verurteilt und auf die Achtung der Souveränität der Ukraine gepocht. Zuletzt hatte Erdogan andererseits dem Westen "Provokation" im Ukraine-Krieg vorgeworfen.