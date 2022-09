CSS Corp nennt sich in Movate um und signalisiert damit seine Weiterentwicklung

Der neue Name Movate ist eine Kombination aus den Begriffen „Momentum" und „Innovate". Er steht für die Philosophie des Unternehmens, den Kunden zu helfen, schnell großartige Ergebnisse zu erzielen und der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein. Der Name unterstreicht auch die Leidenschaft des Unternehmens, komplexe Herausforderungen durch innovativste Lösungen zu bewältigen. Das neue Logo von Movate verbindet diese Themen mit einer lebendigen Mischung aus verschiedenen Farben, die sich miteinander vermischen. Die Volltonfarben spiegeln die unerschütterlichen Lieferstandards und Überzeugungen des Unternehmens wider, und die Mischfarben stehen für die Flexibilität der jungen, leidenschaftlichen Mitarbeiter, die in verschiedenen Kundenszenarien und Regionen arbeiten.

Das Unternehmen wurde vor 26 Jahren gegründet und hat sich in der Branche als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Anbieter von digitalen CX- und IT-Dienstleistungen für einige der weltweit größten Marken aus den Bereichen Technologie, Telekommunikation, Spiele, Medien, Einzelhandel, Konsumgüter und Automobilbau etabliert, um nur einige zu nennen. Movate, das auf eine lange Tradition zurückblicken kann, hat in den letzten Jahren einen rasanten Wachstums- und Veränderungsprozess durchlaufen. Das Unternehmen hat ein konstantes Umsatzwachstum von 20-30 % erzielt, was sein solides Geschäftsmodell widerspiegelt, das digitale Lösungen mit einem erkenntnisbasierten Ansatz kombiniert, um für einwandfreie Kundenerlebnisse zu sorgen. Außerdem gehört es zu den am meisten ausgezeichneten und von Analysten geschätzten Unternehmen in seinem Umsatzbereich.