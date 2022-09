Kompakte Führungskräfteentwicklung und Personalentwicklung als Vorbereitung für 2023

Hamburg (ots) - Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten im offenen Kurs-Format

in NRW und Hessen



Mit dem Beginn des vierten Quartals 2022 starten Unternehmen mit der Planung für

das kommende Geschäftsjahr. Dazu zählt auch der Bereich Human Resources mit der

Personalplanung und Personalentwicklung beziehungsweise der Planung der

Führungskräfteentwicklung.



Viele Unternehmen nutzen in diesem Zuge gerne die Wintermonate, um Ihre

(Nachwuchs-)Führungskräfte und Mitarbeitenden auf neue Rollen und

Aufgabenbereiche vorzubereiten.





Kompakte Führungskräfteentwicklung - regelmäßig in NRW & HessenPassend zu dieser Nachfrage bietet die Kompakttraining GmbH & Co. KG(https://www.kompakttraining.de/) in den kommenden sechs Monaten regelmäßigSeminare für die kompakte Führungskräfteentwicklung (https://www.kompakttraining.de/seminare/fuehrungskraeftetrainings.alle/fuehrungskraefteentwicklung-kompakt/) in Köln, Düsseldorf, Dortmund und Frankfurt a.M. an. In den Veranstaltungenhelfen die Seminarleiter:innen den Nachwuchsführungskräften und erfahrenenManager:innen, ihre Führungspersönlichkeit weiterzuentwickeln und neueFertigkeiten in der Kommunikation und dem Verhalten als Führungskraft zuerlangen.Die Kurse des Weiterbildungsanbieters leben dabei von Interaktivität undAustausch - die Trainings sind immer teilnehmerorientiert und themenzentriert anden Fragen und Problemen der Seminargäste aufgebaut und werden individuellgestaltet.Inhouse Seminare und Online Trainings für die PersonalentwicklungNeben der Entwicklung von Führungskräften bietet die Akademie auch verschiedeneThemen für die Personalentwicklung an. Dazu zählen Kommunikations- undKonfliktmanagementtrainings, aber auch Kurse für das Projektmanagement.Viele Kunden der Kompakttraining GmbH & Co. KG nutzen hier nicht nur das breiteAngebot an offenen Seminarterminen in den vier Städten in Nordrhein-Westfalenund Hessen, sondern buchen die Trainer:innen auch für Inhouse Seminare undschulen ganze Abteilungen.Darüber hinaus beobachtet das Hamburger Weiterbildungsunternehmen eine steigendeNachfrage nach Online Seminaren. Vor allem mit Blick auf die Reisekosten und denUmweltschutz nutzen immer mehr Unternehmen diese Option und schulen IhreMitarbeitenden aus dem Home-Office.