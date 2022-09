FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 0,9986 US-Dollar gehandelt. Bis zum Mittag hatte sie noch knapp über der Parität notiert. Die Kursausschläge hielten sich jedoch vor der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch in Grenzen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 0,9986 (Montag: 0,9990) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0014 (1,0010) Euro.

Preisdaten aus Deutschland spiegelten den derzeit hohen Inflationsdruck wider. Die Erzeugerpreise schnellten im August mit 45,8 Prozent so stark in die Höhe wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen 1949. Analysten-Schätzungen wurden deutlich übertroffen. Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die EZB ihre Geldpolitik ausrichtet. "Da ist enormer Inflationsdruck in der Pipeline", kommentierte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Die Verbraucherpreisinflation könnte bereits im September die Marke von 10 Prozent überschreiten."