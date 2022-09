Die 19. China-ASEAN Expo findet online und offline unter dem Motto „Sharing RCEP New Opportunities, Building a Version 3.0 China-ASEAN Free Trade Area" statt und umfasst zum ersten Mal Fachausstellungen rund um den ASEAN und die RCEP.

Dieses Jahr kennzeichnet das erste Jahr des mega-regionalen Handelsabkommens RCEP, in dessen Rahmen China und die ASEAN-Länder die Version 3.0 der chinesisch-asiatischen Freihandelszone aufbauen wollen.

Als Vertreter der chinesischen Baijiu-Marke hat Wuliangye große Anstrengungen unternommen, um die chinesische Baijiu-Marke in der Welt bekannt zu machen, indem es aktiv an großen internationalen Veranstaltungen teilgenommen hat, zum Beispiel an den Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC), der Jahreskonferenz des Boao-Forums für Asien und der China International Import Expo (CIIE), und indem es ein weltweites Marketing-Netzwerk aufgebaut und lokale Geschäfte in Hongkong, Tokio und Düsseldorf eröffnet hat.

Es wurden chinesische Baijiu-Produkte mit verschiedenen Geschmacksrichtungen ausgestellt, die viele Händler aus dem In- und Ausland anlockten, die den ausgezeichneten Geschmack des Wuliangye-Likörs und das Streben des Unternehmens nach besserer Qualität lobten.

PEKING, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Chinas führender Spirituosenhersteller Wuliangye hat an der 19. China-ASEAN Expo (CAEXPO) teilgenommen, die am Freitag in Nanning, der Hauptstadt der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang, eröffnet wurde.

