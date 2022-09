Mladá Boleslav (ots) - > Von SKODA Design gestaltetes, computeranimiertes Modell

ist vom SKODA 1100 OHC inspiriert



> Studie ist Teil der Ausstellung ,Design und Transformation' im Rahmen der

EU-Präsidentschaft der Tschechischen Republik in Brüssel



> VISION GT mit aktiver Aerodynamik, neue SKODA Wortmarke an Front und Heck





SKODA Design interpretiert das Konzept des SKODA 1100 OHC von 1957 neu und zeigtmit dem computeranimierten Designmodell VISION GT die Studie eines reinelektrischen Rennwagens made in Mladá Boleslav. Ebenso wie sein historischesVorbild ist das Designkonzept in der Ausstellung ,Design und Transformation' zusehen. Sie findet aktuell in Brüssel statt und gehört zum Rahmenprogramm derEU-Präsidentschaft der Tschechischen Republik.Das computeranimierte Designmodell SKODA VISION GT gehört zu den Highlights derAusstellung ,Design und Transformation' in Brüssel. Anlässlich derEU-Präsidentschaft der Tschechischen Republik präsentieren hier zahlreichetschechische Unternehmen Produkte und Designs von 1990 bis 2020. Für das Modellder VISION GT ließ sich das Team von SKODA Design vom SKODA 1100 OHC aus demJahr 1957 inspirieren. Mit ihr setzt der Automobilhersteller ein klares Zeichenfür nachhaltige Sportlichkeit und Emotion im digitalen Zeitalter. Die digitaleVISION GT steht in der Tradition der Reihe ,Icons Get a Makeover'(https://www.skoda-storyboard.com/en/series/icons-get-a-makeover/) , zu der auchIkonen der Unternehmensgeschichte wie der 130 RS, der FELICIA oder der RAPIDMONTE CARLO zählen.Die VISION GT ist ebenso wie der 1100 OHC ein roter, offener Rennwagen. DerDesignentwurf ist allerdings als Einsitzer angelegt, der Fahrer sitzt mittig imFahrzeug. Oberhalb des futuristischen, oben und unten abgeflachtenKarbonlenkrads findet sich eine flache Bildschirmleiste, die auch als Windschutzdient. Wichtige Informationen werden dem Fahrer direkt auf sein Helmvisierprojiziert, ähnlich wie bei einem Head-up-Display. Ein aktives Fahrercockpit mitbeweglich aufgehängtem Sitz gleicht g-Kräfte optimal aus.Das Exterieur der flachen VISION GT prägen klare Linien und scharfe Kanten. DasDesign erinnert an aktuelle Rennwagen der Formel E, das verdeutlicht besondersder spektakulär gestaltete, zweiteilige Heckflügel. Eine aktive Aerodynamiksorgt jederzeit für optimale Fahrleistungen. Zwischen den beiden oberenFlügelprofilen leuchtet in kräftigem Rot die neue SKODA Wortmarke als Hologramm.Den Schriftzug trägt die VISION GT auch an der sehr flachen Front, sie zitiertdie geschwungene SKODA Linie.Die Ausstellung ,Design und Transformation' ist bis zum 8. Januar 2023 im DesignMuseum in Brüssel zu sehen, einige Exponate sind bis zum 2. Oktober 2022außerdem im Prague House in Brüssel ausgestellt.