Therabody® festigt seine Position als Marktführer mit der Einführung von acht neuen innovativen Produkten

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Mit dem erweiterten Produkt-EcoSystem geht

Therabody einen weiteren Schritt Richtung Ganzkörper-Wellness



Therabody®, der globale Pionier in der Wellness-Technologie, gibt heute den

Abschluss seiner Wachstums-Equity-Runde mit einer Gesamtfinanzierung in Höhe von

165 Millionen US-Dollar bekannt und führt zudem acht neue Produkte ein, die die

Marke auf Ganzkörper-Wellness mit nachgewiesenen Vorteilen in den Bereichen

Leistung, Schmerz, Stress und Schlaf erweitern.



Angeführt von der Private-Equity-Firma North Castle Partners, LLC, umfasst die

Kapitalerhöhung auch bestehende Investoren wie Kevin Harts HartBeat Ventures,

LLC und Aaron Rodgers' Rx3 Ventures. Therabody wird das Kapital nutzen, um

weiterhin in Innovationen in den Bereichen Hardware, Software, Dienstleistungen

- einschließlich der Ganzkörper-Wellnesszentren, den Therabody Resets - und

digitale Inhalte zu investieren. Mit dieser einzigartigen Kombination von

Angeboten will Therabody die Verbraucher inspirieren und befähigen, ihren Geist

und Körper in Bewegung zu halten.