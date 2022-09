Mittelstand als Rückgrat der Wirtschaft durch die Krise führen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln/Berlin (ots) - "Herausforderungen meistern. Chancen nutzen. Wachstumsichern." - unter diesem Motto ist der Bundesverband Der Mittelstand. BVMW jetztzu seiner Bundestagung zusammengekommen. "In der wirtschaftlichen aktuellenSituation ist es mehr denn je unsere Aufgabe als Mittelstandsverband, diemittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer zu begleiten und ihrePosition zu sichern und zu stärken", betonte Markus Jerger, Vorsitzender desVerbandes, zum Auftakt der Verbandstagung, die in diesem Jahr in Köln stattfand."Wir müssen Erfahrungen teilen, vor Gefahren warnen, aber auchBest-Practice-Beispiele aufführen und vor allem auf neue Marktchancenhinweisen." Die Konferenz ist eine der zentralen Veranstaltungen des BVMW fürseine Verbandsbeauftragten.Die geopolitische Zeitenwende ist, und das wird immer deutlicher, auch eineökonomische Zeitenwende in Europa und in Deutschland. "Die jetzige Energiekriseund die damit verbundene Preisexplosion ist die größte ökonomischeHerausforderung seit Gründung der Bundesrepublik", führte Jerger weiter aus."Deswegen muss die Politik handeln. Die Zeit für Diskussionen ist vorbei, derMittelstand braucht jetzt sofort echte Entlastungen, um die nächsten Monate zuüberstehen. Wartet die Politik weiterhin mit der Umsetzung konkreter Maßnahmen,wird es für viele kleine und mittlere Betriebe zu spät sein. Schon jetzterreichen uns jeden Tag Hilferufe von frustrierten Unternehmerinnen undUnternehmern."Der Mittelstand. BVMW im Gespräch mit der PolitikFester Bestandteil der BVMW-Bundestagung ist der direkte Dialog mit der Politik:In diesem Jahr konnte der Mittelstandsverband die nordrhein-westfälischenLandesminister Herbert Reul und Karl-Josef Laumann sowie dieVerteidigungspolitikerin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu seiner Konferenzbegrüßen.Herbert Reul (CDU), Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, betontein seiner Rede die Bedeutung des Mittelstandes für sein Bundesland: "Wir wissen,dass der Mittelstand passende Rahmenbedingungen braucht, um erfolgreich zu sein.Als Politik haben wir daher die Aufgabe, die Probleme der Unternehmen ernst zunehmen und uns zu kümmern. Dabei geht nicht alles von heute auf morgen, aber wirmüssen zeigen, dass wir die Sache angehen. Nur so können wir das Vertrauen indie Politik und in den Staat stärken und zurück-gewinnen." Als weiteres Risikofür den Mittelstand machte der NRW-Innenminister die zunehmendeCyber-Kriminalität aus. Reul: "Wir sprechen in diesen Tagen viel überVersorgungssicherheit. Doch Sicherheit ist mehr. Allein in NRW hatten wir imvergangenen Jahr 30.000 Fälle von Online-Erpressung - eine Steigerung von mehr