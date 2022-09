Alpha Lithium wechselt an die NEO-Exchange

VANCOUVER und TORONTO, Kanada, 20. September 2022 -- Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (ehemals TSXV: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN: A3CUW1) („Alpha“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-c ...) freut sich, die heutige Aufnahme des Handels an der NEO-Exchange unter dem Symbol ALLI bekannt zu geben, nachdem das Unternehmen freiwillig die Notierung an der TSX-Venture Exchange zurückgezogen hatte.

„Alpha Lithium ist jetzt unsere sechste Notierung aus dem Bergbausektor im vergangenen Jahr und die jüngste in einer kontinuierlichen Reihe von Qualitätsunternehmen, die von Venture-Börsen an die NEO-Tier-1-Börse wechseln“, sagte Jos Schmitt, President von NEO und SVP of Global Listings für Cboe Global Markets. „Wir sind entschlossen, diesen Trend fortzusetzen, da wir weiterhin ein größeres Engagement und einen besseren Zugang zu Kapital bieten, was an den Juniorbörsen einfach nicht möglich ist. Es ist uns eine Ehre, Alpha Lithium als unseren neuesten Unternehmenspartner begrüßen zu dürfen, und wir sehen den Ergebnissen ihrer Lithiumexploration in Argentinien mit großer Erwartung entgegen.“

Alpha Lithium konzentriert sich derzeit auf die Weiterentwicklung seiner beiden Vorzeigeprojekte im berühmten argentinischen „Lithium-Dreieck“, das Projekt Hombre Muerto und das Projekt Tolillar. Lithium ist ein wichtiger Bestandteil von wiederaufladbaren Batterien für Elektrofahrzeuge, Mobiltelefone, Laptops, Digitalkameras und vieles mehr.

„Nachdem wir unser Unternehmen operativ weiterentwickelt haben, ist der Aufstieg an die höherrangige NEO-Exchange jetzt entscheidend, um einen breiteren Zugang zu Investoren zu erhalten", sagte Brad Nichol, President und CEO von Alpha Lithium. „Aus der Sicht der Kapitalmärkte haben wir uns für eine Börsennotierung an der NEO-Exchange entschieden, um deren Reichweite bei einem breiteren Spektrum an globalen, institutionellen Investoren wirksam zu nutzen. Die heutige Börsennotierung spiegelt die vielen spannenden Wachstumsentwicklungen innerhalb des Unternehmens wider.“