GITEX GLOBAL 2022 erobert Dubai mit Rekordbeteiligung und beschleunigt die digitale Wirtschaft der Welt

DUBAI, VAE, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Die internationale digitale Wirtschaft ist in Hochform und freut sich auf die Rückkehr der weltweit größten und umfassendsten Technologie- und Start-up-Veranstaltung, die vom 10. bis zum 14. Oktober stattfindet und eine bisher unerreichte Rekordbeteiligung aufweist. Die anhaltende Ausweitung der Veranstaltung wird durch die Einrichtung von drei zusätzlichen, ausverkauften Hallen im Dubai World Trade Centre vorangetrieben.

Die GITEX GLOBAL 2022 wird mehr als 4.500 Unternehmen und mehr als 100.000 Teilnehmer aus 170 Ländern in 26 Hallen und zwei Millionen Quadratmetern beherbergen. Dieses weltweite Aufgebot an Unternehmen und Start-ups wird bahnbrechende Anwendungen in den Bereichen Metaversum, KI, Web 3.0, Blockchain, 6G, Cloud Computing, FinTech und Big Data vorstellen. An der Veranstaltung nehmen auch die weltweit führenden Technologieunternehmen Microsoft, Huawei, IBM, Dell Technologies, Ericsson, Avaya, Honeywell, Hewlett Packard Enterprise, e&, Lenovo und Cisco teil.