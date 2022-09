Dow Inc. mit Verkaufssignal

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes . Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Nachhaltige Schlusskurse unterhalb von 47,95 US-Dollar sind zustande gekommen, auch konnte ein erstes Ziel abgearbeitet werden. Unterhalb dieser Kursmarke drohen weitere Abschläge auf glatt 40,00 US-Dollar und würden sich fortlaufend für ein Short-Investment anbieten. Bereits bestehende Positionen sollten jetzt aber enger abgesichert werden, hier könnte der Bereich um 48,00 US-Dollar angesetzt werden. Nachhaltige Trendwendesignale sind derzeit nicht in Sicht, jedoch sollten Investoren am Mittwoch aufgrund des Fed-Zinsentscheides mit erhöhter Volatilität rechnen.

Unterhalb von 47,95 US-Dollar sollte die Dow-Aktie weiter zurückfallen, Abschläge auf 45,38 US-Dollar sind bereits erfolgt, darunter winkt bereits die Marke von glatt 40,00 US-Dollar als weiteres Ziel. Bis dahin könnte sich noch ein entsprechendes Short-Investment auszahlen. Große Hoffnungen auf eine Wiederkehr in bullisches Terrain wird dem Papier derzeit nicht eingeräumt, hierzu müsste schon mindestens ein Niveau von 56,40 US-Dollar zurückerobert werden. Erst in diesem Fall dürfte die im Juni gerissene Kurslücke um 60,58 US-Dollar angesteuert werden.

Lange Zeit hatte Dow Inc. im Bereich der markanten Unterstützung um 52,00 US-Dollar um eine Stabilisierung gekämpft, letztendlich gelang es lediglich an 56,43 US-Dollar zuzulegen und anschließend in einen Verkaufsprozess abzugleiten. Den Tiefstand markierte das Papier in dieser Woche bei 45,37 US-Dollar, weitere Verluste sind nach Auswertung der letzten Analyse stark anzunehmen und können auf der Short-Seite entsprechend nachgehandelt werden.

