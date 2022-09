Die digitale Cloud-Plattform des Grand Canal National Cultural Park auf der 3. internationalen chinesischen Messe für Kulturtourismus

NANJING, China, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Am 15. September wurde die digitale Cloud-Plattform des Grand Canal National Cultural Park auf der 3. internationalen chinesischen Kulturtourismusmesse und der 1. traditionellen chinesischen Handwerksmesse in Jinan, Provinz Shandong, vorgestellt. Es war das erste Mal, dass die Plattform nach ihrem Debüt auf dem World Canal Cities Forum (WCCF) 2022 in der Provinz Jiangsu auf einer internationalen Messe gezeigt wurde.

Die Jiangsu Cultural Investment Group Co., Ltd. und das ihr angeschlossene Unternehmen Jiangsu Grand Canal Culture & Tourism Development Co. Ltd. nahmen an der Ausstellung teil. Sie brachten die digitale Cloud-Plattform des Grand Canal National Cultural Park.