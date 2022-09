CGTN China ergreift konkrete Maßnahmen zur Ankurbelung der Weltwirtschaft

Peking (ots/PRNewswire) - Auf dem kürzlich zu Ende gegangenen Samarkand-Gipfel

der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) brachte China seine

Bereitschaft zum Ausdruck, mit den Ländern der Welt zusammenzuarbeiten, um die

praktische Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel und Investitionen,

Infrastruktur und Aufrechterhaltung der Stabilität der Lieferketten zu

vertiefen.



Entsprechende Bemühungen sind bereits im Gange. Am Montag begann in Hangzhou,

der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Zhejiang, das Internationale Forum

für widerstandsfähige und stabile Industrie- und Lieferketten.