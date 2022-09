Die Sorge der Zentralbanken vor ausufernder Inflation ist weiter für die Märkte das dominante Motiv am Tag vor der Fed-Entscheidung: die extrem hohen deutschen Erzeugerpreise und die Anhebung der Zinsen um 100 Basispunkte durch Schwedens Notenbank ließ heute die Rendite deutlich steigen. Aber die sich abkühelnde Weltwirtschaft dürfte die Nachfrage dämpfen und damit auch die Inflation mindern - zunächst in den USA (Europa dürfte wohl noch länger unter einer hohen Inflation leiden aufgrund der Energiekrise). Die Fed dürfte, so die derzeitige Erwartung der Märkte, die Zinsen morgen und dann noch einmal im November um jeweils 0,75% anheben. Die Rezession steht schon vor der Tür - perspektivisch dürften daher die Renditen wieder fallen..

