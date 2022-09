Peking (ots/PRNewswire) - Seit ihrer Gründung durch die ostchinesische Provinz

Fujian im Jahr 2018 hat die Maritime Seidenstraße (https://en.imsilkroad.com/)

eine starke Entwicklungsdynamik und Widerstandsfähigkeit bewiesen und ist zu

einem wichtigen Bindeglied bei der Förderung des "dualen Warenverkehrs" von

nationalen und internationalen Märkten geworden.



Trotz des sich ständig ändernden weltwirtschaftlichen Umfelds hat der Handel

(https://en.imsilkroad.com/trade/index.html) zwischen Fujian und den Ländern und

Regionen entlang der Neuen Seidenstraße (https://en.imsilkroad.com/) in den

ersten sieben Monaten des Jahres 2022 ein Volumen von 412,2 Milliarden Yuan (ca.

58,93 Milliarden USD) erreicht und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 19,6

Prozent gestiegen. Bis Ende August dieses Jahres wurden auf den nach der

Maritimen Seidenstraße benannten Schifffahrtsrouten insgesamt 9.014 Fahrten

durchgeführt, wobei der Gesamtcontainerumschlag 10,182 Millionen

Zwanzig-Fuß-Standardcontainer erreichte.





Die Entwicklung der maritimen Seidenstraße wurde in diesem Jahr weitervorangetrieben, als am 8. September das Internationale KooperationsforumSeidenstraße 2022 eröffnet wurde. Am 10. Juni ging der E-Commerce-Express derMaritimen Seidenstraße an den Start. Anfang Januar wurde eine neueSchifffahrtsroute eröffnet, die die Mitglieder der umfassenden regionalenWirtschaftspartnerschaft miteinander verbindet.Durch die Einbindung in den neuen internationalen Land-See- Handelskorridor(https://en.imsilkroad.com/trade/index.html) und die Güterzugverbindungenzwischen China und Europa hat die Maritime Seidenstraße auch Fujian beim Aufbauvon Überseeschifffahrtskanälen für die Binnenprovinzen unterstützt. Im Jahr 2021ist das Volumen an Massengütern von außerhalb der Provinz, die in den Häfen vonFujian im kombinierten Güterverkehr Schiene-Straße-See umgeschlagen werden,gegenüber dem Vorjahr um 21,5 Prozent gestiegen. Das Containervolumen imkombinierten See- und Schienenverkehr ist im ersten Halbjahr 2022 gegenüber demVorjahr um 44 Prozent gestiegen.Durch die weitere Förderung der politischen(https://en.imsilkroad.com/policy/index.html) Koordinierung mit Chinas Land- undSeehäfen will die Maritime Seidenstraße dazu beitragen, die Verbindung zwischenIndustrie- und Lieferketten zu stärken, indem geschlossene Logistikkanälegeschaffen werden, die sowohl auf den chinesischen als auch auf deninternationalen Markt ausstrahlen, so Chen Zhiping, Vorsitzender der FujianProvincial Port Group Co., Ltd. und der Fujian Silk Road Maritime ManagementCompany.Die Marke zeichnet sich durch eine sektorübergreifende integrierteZusammenarbeit aus, bei der die Mitglieder des Bündnisses Maritime Seidenstraßeihre jeweiligen Stärken nutzen. Mit dem Ziel, den Informationsaustausch zwischenden einschlägigen Unternehmen zu fördern, bietet die Maritime Seidenstraße aucheine weltweite Plattform für umfassende Schifffahrtsdienste an, deren ersteAusbaustufe bereits abgeschlossen ist.