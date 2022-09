Mit der MAKTEK Eurasia stärkt die Türkei ihr Ziel in der Maschinenbauindustrie

Istanbul (ots/PRNewswire) - Die MAKTEK Eurasia wird von Tüyap in Zusammenarbeit

mit der Association of Machine Tool Industrialists and Businesspeople (TIAD) und

der Turkish Machine Manufacturers Association (MIB) organisiert und findet vom

26. September bis 1. Oktober 2022 im Tüyap Fair Convention and Congress Center

in Istanbul, Türkei, statt.



Die MAKTEK Eurasia, die zum siebten Mal von Tüyap in Zusammenarbeit mit der TIAD

und der MIB organisiert wird, bereitet sich darauf vor, die Vertreter der

eurasischen Industrie zwischen dem 26. September und dem 1. Oktober 2022

zusammenzubringen. Die Messe findet in 14 Hallen statt und es werden fast 70.000

Besucher aus 120 Ländern erwartet, hauptsächlich aus Russland, dem Balkan,

Afrika und Europa. Der Schwerpunkt liegt auf Werkzeugmaschinen, Metall- und

Blechbearbeitungsmaschinen, Haltevorrichtungen, Schneidausrüstung,

Qualitätskontrolle, Messsysteme, CAD/CAM, PLM-Software und

Produktionstechnologien.