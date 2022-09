RBC stuft RENAULT SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Renault auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach einer Online-Branchenkonferenz. Die Franzosen seien weiter zuversichtlich hinsichtlich der zum Halbjahr erhöhten Jahresziele./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 13:54 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2022 / 13:54 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Minus von -1,49 % auf 31,18EUR erreicht.