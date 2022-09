BEKANNTGABE VON NEUEN ARBEITSPLÄTZEN BEI DER OFFIZIELLEN DER GALWAY MEDICAL DEVICE COMPANY

Galway, Irland (ots/PRNewswire) - Ankündigung von 100 neuen Arbeitsplätzen und

einer zusätzlichen Erweiterung der Niederlassung, um die ehrgeizigen

Wachstumspläne voranzutreiben



ICS Medical Devices, ein führender Anbieter von Katheterdesign- und

-herstellungsdienstleistungen, hat heute offiziell seine neue Produktions- und

F&E-Einrichtung in Galway eröffnet. Das Unternehmen kündigte außerdem Pläne zur

Schaffung von 100 neuen Arbeitsplätzen und zur Erweiterung der neu eröffneten

Anlage um weitere 10.000 Quadratmeter an, um das weitere Wachstum des

Unternehmens zu unterstützen.





Leo Varadkar, Tánaiste und Minister für Unternehmen, Handel und Beschäftigung,begrüßte die Ankündigung: "Diese Ankündigung von ICS Medical Devices ist eingroßer Gewinn für Galway und für Irland insgesamt. Wir haben uns inzwischen alsführendes Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften etabliert und genießeneinen guten Ruf für Spitzenleistungen und Innovation. Wir sehen das nicht alsselbstverständlich an und werden weiterhin hart daran arbeiten, die bestenInvestitionen in alle Teile des Landes zu bringen. Diese Expansion und die Plänevon ICS Medical Devices, noch weiter zu investieren, sind fantastisch. Ich binzuversichtlich, dass das Team Top-Talente finden wird, um die geplanten 100neuen Stellen zu besetzen, und auch alle weiteren, die auf dem Weg dorthinentstehen. Herzlichen Glückwunsch an Seamus und das gesamte Team. Ich wünscheIhnen allen noch viele weitere Jahre des Erfolgs und des WachstumsICS Medical Devices zog im Mai 2022 in sein neues Werk ein und verdoppelte damitseine Kapazität, um einen wachsenden internationalen Kundenstamm zu bedienen. ImJahr 2022 verzeichnete das Unternehmen ein anhaltendes Wachstum und plant nun,100 neue Mitarbeiter einzustellen und in den weiteren Ausbau der Anlagen zuinvestieren, wodurch ICS in die Lage versetzt wird, die ständig steigendeKundennachfrage zu bedienen."Unser Ziel ist es, für innovative Start-up-Unternehmen im Bereich derMedizintechnik in ganz Europa, Asien, dem Nahen Osten und den USA zum Anbietererster Wahl für Design-, Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen zuwerden", so Seamus Fahey, CEO und Gründer von ICS Medical Devices . "Die heutigeoffizielle Eröffnung unserer neuen Einrichtung ist ein wichtiger Meilenstein beider Verwirklichung dieser Vision. Wir planen nun, unsere Wachstumsdynamik zubeschleunigen, indem wir unser Team, unsere Kapazitäten und unsere Fähigkeitenerheblich erweitern. Wir freuen uns darauf, neue und bestehende Kunden zu