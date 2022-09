Verstaatlichter Gasriese, Kommentar zu Uniper von Christoph Ruhkamp

Frankfurt (ots) - In der ursprünglich geplanten Form wird die Gasumlage nicht

mehr kommen, vielleicht kommt sie gar nicht mehr. Das ist auch gut so. Ein

zusätzlicher Grund dafür, dass der Sinn des Umverteilungsinstruments verloren

geht, ist die jetzt im Eiltempo durchgezogene Verstaatlichung des Gasversorgers

Uniper.



Die Umlage von rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde sollte von Oktober an berechnet

und von allen Gaskunden bezahlt werden. Damit sollen die Extrakosten von

Importeuren ausgeglichen werden, die diese wegen des Ausfalls russischer

Lieferungen haben. Diese Importeure müssen sich teuer und kurzfristig Ersatz an

den Märkten beschaffen, um die Versorgung in Deutschland aufrechtzuerhalten.

Insgesamt sollten davon zunächst zwölf Firmen profitieren. Drei davon sind der

kriselnde Energiekonzern Uniper, der jetzt verstaatlicht wird, sowie der

Leipziger Gashändler VNG, eine Tochter des Energiekonzerns EnBW, und die

ehemalige Tochter des staatlichen russischen Gaskonzerns Gazprom namens Sefe,

die bereits unter Treuhand der Bundesnetzagentur auf Basis des

Energiesicherheitsgesetzes steht. Alle drei Unternehmen stehen kurz vor der

Verstaatlichung, weil sie aufgrund ausbleibender russischer Gaslieferungen oder

aufgrund der westlichen Sanktionen, die Geschäftspartner abschreckten, vor der

Insolvenz standen und als systemrelevant für den deutschen Energiemarkt gelten.