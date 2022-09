US-Präsident Biden spricht bei Generaldebatte der UN-Vollversammlung

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit einer Rede von US-Präsident Joe Biden wird am Mittwoch die 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung (ab 15.00 Uhr MESZ) in New York fortgesetzt. Traditionell spricht der US-Präsident eigentlich am ersten Tag der Debatte. Wegen seiner Teilnahme am Staatsbegräbnis für Königin Elizabeth II. in London hatte er seine Rede auf den zweiten Tag verschoben. Sie wird circa um 16.45 Uhr MESZ erwartet.

Zuvor soll in der Nacht zum Mittwoch (gegen 01.30 Uhr MESZ, etwa 19.30 Uhr am Dienstag Ortszeit) Bundeskanzler Olaf Scholz seine erste Rede vor der UN-Vollversammlung halten. Bei allen Reden dürfte der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine eine Hauptrolle spielen.