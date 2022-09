Novartis will Patent für Gilenya vor Oberstem US-Gerichtshof verteidigen

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis gibt im Ringen um ein Patent für sein Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya nicht klein bei. Das Unternehmen will nach einem negativen Bescheid durch ein amerikanisches US-Berufungsgericht den Patentschutz für ein Dosierungsschema "energisch verteidigen".

Novartis wolle eine frühere Entscheidung des "U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit" (CAFC) beim Obersten Gerichtshof der USA überprüfen lassen, teilten die Basler am Mittwoch mit. Allein schon der Prozess, um festzustellen, ob der Petition stattgegeben wird, könnte mehrere Monate dauern, warnte Novartis.