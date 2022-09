Centurion kündigt bedingte Annahme der Transaktion für das Goldprojekt Casa Berardi West und Wiederaufnahme des Handels an

Vancouver, British Columbia - 20. September 2022 - Centurion Minerals Ltd. (TSX-V: CTN) (das „Unternehmen“ oder „Centurion“) freut sich, unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 8. August 2022 bekannt zu geben, dass die TSX Venture Exchange (die „TSX-V“) die zuvor gemeldete Optionsvereinbarung, die Centurion das Recht auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Goldprojekt Casa Berardi West (das „Projekt“) einräumt, unter Vorbehalt akzeptiert hat. Das Projekt befindet sich im produktiven goldproduzierenden Grünsteingürtel Harricana-Turgeon im Zentrum der Unterprovinz Abitibi im Nordosten von Ontario. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel „NI 43-101 Independent Technical Report on the Casa Berardi West Properties, Cochrane, Ontario“ mit Gültigkeit zum 30. Juni 2022 wurde nun auf SEDAR unter dem Profil von Centurion eingereicht und kann auf der Website von Centurion eingesehen werden.

ECKDATEN DES PROJEKTS

Die historischen Explorationsarbeiten umfassten mehr als 70 RC-Bohrungen, die vielversprechende Ergebnisse lieferten, darunter 18 Proben mit mehr als 1.000 ppb (1 g/t) Gold. Der höchste Gehalt in einer Probe lag bei 38.000 ppb (38 g/t) Gold 1 ; Das Projekt liegt entlang struktureller Korridore, die Entdeckungen von Weltrang, in Betrieb befindliche Minen und bedeutende, in der Vergangenheit produzierende Betriebe beherbergen; Nahegelegene historische Produktion von Normetal Metals und jüngste Goldentdeckung (Perron) durch Amex Exploration, welche 15,5 g/t Gold über 15,8 Meter auf einem 12-km-Abschnitt des Projekts lieferte (siehe Amex-Pressemeldung vom 16. Juni 2022); Zahlreiche Eisenformationen und Scherzonen in der Nähe eines späten Granitplutons weisen Goldlagerstätten auf, die mit der Goldmine Musselwhite im Norden Ontarios vergleichbar sind; und Ausgezeichneter Zugang und Infrastruktur.

WIEDERAUFNAHME DES HANDELS

Centurion wurde von der TSX-V unterrichtet, dass der Handel am 23. September 2022 wieder aufgenommen wird. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, nach der Wiederaufnahme des Handels eine Aktientransaktion zur Schuldentilgung im Zusammenhang mit ausgewählten kurzfristigen Verbindlichkeiten abzuschließen und eine Privatplatzierung von Stammaktien mit einem Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 Dollar durchzuführen. Der Zeitplan und die Preise dieser Transaktionen werden in einer späteren Pressemeldung bekannt gegeben, sobald sie bestätigt wurden. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung für weitere Explorationen auf dem Projekt und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.