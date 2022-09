Wirtschaft Uniper wird verstaatlicht

Berlin/Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsche Staat will insgesamt 99 Prozent des angeschlagenen Energiekonzerns Uniper übernehmen. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwochmorgen mit.



Demnach habe man sich auf ein "alternatives, deutlich umfangreicheres Stabilisierungspaket gegenüber dem am 22. Juli 2022 verkündeten Rettungspaket für die Uniper SE" verständigt. Ziel der Übernahme sei eine "klare Eigentümerstruktur", um die Energieversorgung zu sichern. Das angepasste Stabilisierungspaket für Uniper sieht insbesondere eine Mehrheitsbeteiligung des Bundes vor.