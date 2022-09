Angesichts der Abhängigkeit von wenigen Staaten wollen die deutschen Autobauer Mercedes Benz und Volkswagen auch bei der Sicherung von Rohstoffen für die Batterien ihrer Elektroautos in die Vollen gehen. Selbst direkte Beteiligungen an Mining-Firmen sind möglich, wie das jüngste Abkommen mit Kanada zeigt.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sehen im rohstoffreichen Kanada die Chance, einen langfristigen und zuverlässigen Partner für die Lieferung von Gas für die deutsche Industrie und die Haushalte zu gewinnen. Das wurde beim jüngsten Staatsbesuch deutlich. Im Schlepptau der hohen Politik kam es aber auch zu einer etwas überraschenden Vereinbarung zwischen Kanada und den beiden deutschen Autoriesen Volkswagen und Mercedes Benz. So unterzeichneten beide Konzerne mit dem Staat eine Absichtserklärung, wonach man bei der Versorgung mit Metallen für Batterien zusammenarbeiten will. Nötig sind vor allem Kupfer, Nickel, Lithium, Graphit und Kobalt.

Während Kupfer (noch) nicht als Engpass-Faktor gilt, sieht die Situation bei anderen Batteriemetallen ganz anders aus. Inzwischen haben das auch die Autobauer begriffen. Die in Europa geplanten Batteriefabriken würden ohne die nötigen Eingangsmaterialien nicht die notwenigen Stückzahlen liefern können. Für Mercedes Benz betonte Einkaufsvorstand Markus Schäfer, dass der „direkte Zugang zu den Produzenten dieser Materialien“ ein wichtiger Schritt sei. Ähnlich äußerte sich auch Volkswagen. Dort wird geprüft, welchen „Beitrag“ Kanada für die globalen Lieferketten des Wolfsburger Konzern leisten könne. Im Fokus steht dabei die VW-Batterietochter PowerCo, die zentral für die Zusammenarbeit bei der Batteriewertschöpfung, den Rohstofflieferketten und der Kathodenmaterialproduktion sei.

Was beide Autobauer wohl nicht offen sagten: Es geht auch darum, die Abhängigkeiten von Lieferanten aus Ostasien, insbesondere aus China, zu verringern. Dies ist nicht nur eine Schlussfolgerung aus der Pandemie, als die Supply Chains nicht mehr funktionierten. Vielmehr dürfte das auch eine Reaktion auf die wohl bevorstehende Spaltung oder Defragmentierung der Wirtschaftswelt mit Nordamerika und der EU auf der einen Seite sowie China und Russland auf der anderen sein. Die politischen Entwicklungen machen es notwendig, dass Lieferketten geographisch diversifiziert werden. Beobachter sind sich nun sicher, dass Autobauer wie Volkswagen und Mercedes bald direkte Beteiligungen an Mining-Firmen eingehen werden. Das haben beide Firmen auch angedeutet. Bis auf den Abbau von Rohstoffen gibt es keine Denkverbote mehr in der Branche.