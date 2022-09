Wieder einmal liegt der Fokus der Investoren auf der zweitägigen Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Heute 20:00 MESZ werden die Währungshüter ihren weiteren geldpolitischen Kurs bekannt geben und damit die Finanzmärkte weltweit beeinflussen. Im Unterschied zu den USA treiben in Europa die Kriegskosten die Preise nach oben. Ein Großteil der Hochöfen in Deutschland ist mit Kohle und Eisenerz aus Russland betrieben worden. Das macht aufwendige Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Aktuell ist die Produktion von Eisen und Stahl in Deutschland aufgrund der hohen Energiepreise nicht konkurrenzfähig. Der Stahlriese Arcelor-Mittal stellt aus diesem Grund die Produktion an zwei deutschen Standorten ein. Der Gesetzgeber ist gefordert, den Stahlkochern wie Thyssen-Krupp dieses Schicksal zu ersparen.

