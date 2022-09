Menarini und SciClone unterzeichnen exklusives Lizenzabkommen zur Entwicklung und Vermarktung von Vaborem® in China zur Behandlung antimikrobieller resistenter Infektionen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Singapur (ots/PRNewswire) -- Vaborem®, eine patentierte Kombination aus Meropenem und Vaborbactam, soll diesteigende Prävalenz von Carbapenem-resistenten Klebsiella pneumoniae (CRKP)Infektionen in China bekämpfen- Der Deal vereint die Innovation von Melinta, die regionenübergreifendeErfahrung von Menarini bei der Registrierung und Vermarktung diesesVermögenswerts und die Entwicklungs- und Vertriebspräsenz von SciClone inChina- Menarini erhält während der Vertragslaufzeit eine Gesamtzahlung von bis zu 115Millionen Euro, die Meilensteinzahlungen und gestaffelte Lizenzgebühren aufden Nettoumsatz umfasstA. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte. Ltd, Teil der Menarini-Gruppe, undSciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited haben eine exklusiveLizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung von Vaborem® (Meropenem undVaborbactam) in der Volksrepublik China (China) geschlossen. Diese Initiativedient dazu, die Möglichkeiten zur Bekämpfung der Bedrohung der öffentlichenGesundheit durch antimikrobiell resistente Infektionen, insbesondere durchCarbapenem-resistente Enterobacterales (CRE), zu erweitern. Derzeit wirdVaborem® in der Europäischen Union zur Behandlung von Patienten in einer Reihevon Indikationen eingesetzt, darunter komplizierte Harnwegsinfektionen (cUTI),komplizierte intraabdominale Infektionen (cIAI) und im Krankenhaus erworbeneLungenentzündung (HAP), und ist in den Vereinigten Staaten von Amerika zurBehandlung von cUTI zugelassen.Vaborem® ist eine fest dosierte Kombination aus einem Carbapenem und einemneuartigen Boronsäure-?-Lactamase-Inhibitor von Serin-?-Lactamasen der Klassen Aund C. Es schützt Meropenem vor dem Abbau durch Serin-Carbapenemasen, wodurchseine Aktivität gegen Carbapenem-resistente Stämme wiederhergestellt wird, undwurde speziell zur Hemmung von CRE, einschließlich der häufig vorkommendenKlebsiella pneumoniae Carbapenemase (KPC)-produzierenden Bakterien, entwickelt.CRE-Infektionen, die weltweit zu einem ernsten Problem geworden sind, wurden vonder Weltgesundheitsorganisation als einer der drei kritischen Krankheitserregeraufgeführt, für die neue antimikrobielle Optionen benötigt werden. DieseInfektionen sind derzeit mit einer hohen Sterblichkeitsrate sowie einer längerenVerweildauer im Krankenhaus und höheren Kosten verbunden. Nach Angaben des ChinaAntimicrobial Surveillance Network (CHINET) hat das Auftreten vonCarbapenem-resistenten Klebsiella pneumoniae (CRKP) Infektionen in den letzten10 Jahren stark zugenommen. Bislang gibt es nur wenige Medikamente gegenCRE-Infektionen, und die vorhandenen Behandlungen sind häufig mit erheblichen