Ambari baut seine Einzelhandelspräsenz in Spanien aus

Vancouver, British Columbia, 21. September 2022 – Ambari Brands Inc. („Ambari“ oder das „Unternehmen“) (CSE: AMB; OTC: AMBBF; FWB: Y92) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Präsenz in Europa durch die Expansion in 48 Einzelhandelsgeschäfte in ganz Spanien weiter ausgebaut hat, wobei weiteres Wachstum in Aussicht steht.

Die Expansion umfasst die Platzierung von Ambari-Produkten in einigen der luxuriösesten Läden in Barcelona und Madrid sowie auf den bekanntesten Webseiten für Kosmetika im ganzen Land. Zu den führenden Einzelhändlern gehören Comercial Mumona, Perfumeria Julia und Wow Concept.

Ambari ist derzeit in den meisten europäischen Ländern über seinen Online-Shop erhältlich und befindet sich jetzt in der ersten Phase seines auf den europäischen Einzelhandel ausgerichteten Expansionsplans. Deutschland ist der größte Kosmetikmarkt in Europa, gefolgt von Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Der deutsche Markt für Kosmetika und Pflegeprodukte wird hauptsächlich von Frauen und jüngeren Verbrauchern bestimmt, die bereit sind, mehr Geld für solche Angebote auszugeben. Ambari strebt eine führende Position in diesem Segment an und wird diese drei Länder besuchen, um mit dem Aufbau strategischer Partnerschaften mit den jeweils größten Einzelhändlern zu beginnen.

Nisha Grewal, President und Chief Executive Officer von Ambari, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Einführung unserer Produkte in 48 neuen Einzelhandelsgeschäften in Spanien. Dies ist ein Vertrauensvotum der spanischen Verbraucher für unser Unternehmen, nachdem unsere Produkte in ihrem Land über Online-Direktbestellungen ein Hit waren. Wir freuen uns darauf, unsere Expansion in Europa fortzusetzen und sind gespannt auf die Zukunft.“

Über Ambari

Ambari Brands ist ein Unternehmen für luxuriöse Hautpflege und Verbrauchermarken, das über seine wichtigste Tochtergesellschaft, Ambari Beauty, eine Produktlinie auf der Grundlage seines firmeneigenen „Modern Blend“ entwickelt hat. Ambari verfolgt die Absicht, durch den Erwerb von Marken mit vielversprechender Zukunft und positiven Einnahmen zu expandieren. Die Produkte von Ambari werden in den größten Einzelhandelsgeschäften der Welt angeboten und über die eigene E-Commerce-Plattform direkt an Verbraucher verkauft.